Diablo 4: Blizzard risponderà alle critiche per i nerf dalla patch 1.1.0 in una livestream

Blizzard ha annunciato una nuova livestream di Diablo 4 della serie "Campfire Chat" che andrà in onda venerdì 21 luglio a un orario ancora da stabilire. Si tratta praticamente di un appuntamento fuori programma, organizzato tempestivamente dal team di sviluppo per rispondere alle numerose critiche dei giocatori per via dei cambiamenti apportati con l'ultima patch.

Facciamo un passo indietro per chi si fosse perso le ultime. Ieri Blizzard ha pubblicato la patch 1.1.0 di Diablo 4 in vista dell'inizio della Stagione degli Abietti, che aprirà i battenti domani, 20 luglio. L'aggiornamento non è stato accolto calorosamente dai giocatori a causa di una serie di cambiamenti poco apprezzati.

Tra questi vengono menzionati sopratutto i nerf per tutte le classi e in particolare l'Incantatore, nonché ridotti i modificatori dei danni critici, dei danni ai nemici vulnerabili e la riduzione dei cooldown di alcune abilità, il che impatta in maniera fortemente negativa su molte build create in precedenza dai giocatori. A tutto ciò si aggiunge anche l'aumento di difficoltà della Marea Infernale e del costo d'apertura del Dono Torturato dei Misteri.

Per questo motivo la community in queste ore si lamentando sui social, con molti giocatori che ritengono che questi cambiamenti abbiano rallentato la progressione e reso più frustranti alcune attività dell'endgame.