Mortal Kombat 1 sarà al Comic-Con di San Diego con un 'panel da non perdere'

NetherRealm Studios ha dato appuntamento ai fan al Comic-Con 2023 di San Diego, dove per l'occasione ci sarà un panel tutto dedicato a Mortal Kombat 1. I dettagli al riguardo sono abbastanza scarsi, ma stando allo studio sarà un appuntamento "da non perdere".

Intitolato "Resetting Mortal Kombat - A New Beginning with Mortal Kombat 1", il panel si svolgerà dalle 15:15 alle 16:15 locali del 21 luglio, ovvero le 00:15 - 01:15 di sabato 22 luglio in Italia.

A parte quanto detto sopra, non sono state condivise altre informazioni, come ad esempio chi di NetherRealm Studios vi prenderà parte o nello specifico quali argomenti verranno trattati. Tuttavia, trattando di "un panel da non perdere" è lecito aspettarsi qualche novità sfiziosa.