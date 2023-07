Mortal Kombat 1 presente alla Gamescom 2023 con una demo giocabile

Annunciato con un trailer a maggio, Mortal Kombat 1 si pone come un reboot della saga dopo gli eventi dell'undicesimo capitolo e la trasformazione di Liu Kang in un dio del fuoco, capace di dar vita a una nuova realtà.

Mortal Kombat 1 noi l'abbiamo provato

Come saprete, abbiamo provato Mortal Kombat 1 durante lo stress test, alcuni giorni fa, ma quell'esperienza ci ha lasciati con qualche perplessità di troppo, specie per quanto concerne la velocità e la reattività del gameplay.

Naturalmente i test e le beta servono proprio per individuare eventuali problemi e utilizzare il feedback ricevuto per porvi rimedio, e non dubitiamo che gli sviluppatori faranno tesoro delle informazioni ricavate in vista del lancio, il prossimo 19 settembre.