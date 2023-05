Mortal Kombat 1, trailer annuncia il nuovo capitolo della serie e la data di uscita

Mortal Kombat 1 è stato annunciato con un trailer cinematografico da NetherRealm Studios, che così ha finalmente rivelato ufficialmente il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro a incontri, con tanto di data di uscita: il gioco sarà disponibile dal 19 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Dopo una serie di rumor e leak, ieri è arrivata la conferma che Mortal Kombat 1 sarebbe stato presentato oggi con un trailer, e il video non ha certamente deluso le aspettative dei tantissimi fan del franchise.

Realizzato in CG e dunque non rappresentativo di quella che sarà l'effettiva grafica del gioco, il trailer racconta di come questo capitolo sia ambientato in un nuovo universo e si ponga dunque come una sorta di reboot per il franchise targato NetherRealm Studios.

Non manca ovviamente l'ultraviolenza a cui Mortal Kombat ci ha da sempre abituati, ben rappresentata nelle fasi finali del video in cui i vari Kombattenti si affrontano, infliggendosi dolorosissime finisher.