GeForce RTX 4060 Ti annunciata da Nvidia, in tagli da 8 e 16GB di VRAM

Dopo mesi di voci, le GPU GeForce RTX 4060 Ti sono realtà. NVIDIA ha annunciato tre modelli di schede video, il primo da 8GB di VRAM che costerà 399 dollari e sarà disponibile a partire dal 24 maggio 2023, il secondo da 16GB di VRAM che costerà 499$ e sarà disponibile a luglio 2023 e il terzo, chiamato GeForce RTX 4060, che arriverà a luglio 2023.

Da notare che il modello più costoso ha più memoria della GeForce RTX 4070, che si ferma a 12GB di VRAM.

Stando ai dati ufficiali, la serie RTX 4060 Ti arriverà fino a 22 TFLOPS di potenza computazionale, mentre le prestazioni della RTX 4060 non Ti dovrebbe essere di circa 15 TFLOPS. Nvidia ha confrontato i dati con quelli della RTX 3060 Ti e RTX 3060 da, rispettivamente, 16 TFLOPS e 13 TFLOPS.

Benchmark di Nvidia per le nuove RTX 4060

Entrambi i modelli di GeForce RTX 4060 Ti hanno un TDP di 160W, mentre il consumo medio durante i giochi dovrebbe aggirarsi intorno ai 140W. La RTX 4060 sarà lanciata con un TDP di 115W, con un costo di circa 110W durante le sessioni di gioco.

Parlando di specifiche, le GeForce RTX 4060 Ti dispongono di un memoria GDDR6 128-bit a 18 Gbps per 288 GB/s di banda passante, mentre la RTX 4060 non Ti avrà della memoria a 17 Gbps, per una banda passante di 272 GB/s.

Caratteristiche delle serie RTX di NVIDIA a confronto

Nvidia ha anche sottolineato come l'utilizzo di DLSS 3 aumenti il framerate in modo significativo, ma sono i benchmark delle prestazioni senza DLSS attivo, visibili in alto, a mostrare i miglioramenti più significativi di prestazioni rispetto alla serie 30.

Vediamo nel dettaglio i prezzi e l'uscita dei vari modelli:

La nuova famiglia GeForce RTX 4060 comprende: