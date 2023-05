Final Fantasy 7 Remake, il cosplay di Aerith da Lada Lyumos ci porta nel gioco

Lada Lyumos ha realizzato un nuovo, splendido cosplay di Aerith, il personaggio di Final Fantasy 7 Remake, e grazie a un gran bel lavoro di post-produzione le foto sembrano condurci direttamente nel gioco prodotto da Square Enix.

Abituata a mettere generosamente in mostra la sua straordinaria fisicità, la modella russa in questo caso si è per molti versi annullata ai fini dell'interpretazione, lasciando ai costumi, alle pose e agli scenari il compito di creare un'atmosfera da artwork, che colpisce fin dal primo sguardo.

A quasi un anno dall'annuncio di Final Fantasy 7 Rebirth ma a poche settimane dall'uscita di Final Fantasy 16, i fan della serie Square Enix stanno senza dubbio vivendo un periodo molto intenso ed emozionante.

