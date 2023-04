Overlord, il cosplay di Albedo da Lada Lyumos brinda con del buon vino rosso

Albedo, uno dei personaggi principali di Overlord, è la strepitosa protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da Lada Lyumos, che nella foto ci guarda sorridente mentre brinda alla nostra salute con del buon vino rosso.

L'anime di Overlord, disponibile su Amazon Prime Video con la prima stagione da tredici episodi, è tratto dall'omonima light novel dark fantasy scritta da Kugane Maruyama ed è stata prodotta dal celebre studio giapponese Madhouse.

"Dopo la battaglia della piana di Katze dove Ainz ha sterminato settantamila soldati con un solo incantesimo, le nazioni di tutto il mondo scoprono la minaccia che incombe su di loro", recita la sinossi su Prime Video.

"Nel frattempo, il signore di Nazarick esce allo scoperto e instaura il Regno dello Stregone nella città di E-Rantel da cui può osservare la situazione delle nazioni limitrofe."

Come spesso accade, questo specifico cosplay di Albedo è il più casto fra quelli realizzati da Lada Lyumos, che come ben sappiamo non si fa problemi a esibire il proprio straordinario fisico in scatti ben più audaci di questo.

Ecco, a proposito della modella russa, fra i suoi lavori più recenti troviamo Miss Marvel nella versione classica, Ranni da Elden Ring, True Damage Akali da League of Legends e Shani da The Witcher 3: Wild Hunt.