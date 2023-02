League of Legends, il cosplay di True Damage Akali da Lada Lyumos sembra letale

Lada Lyumos è tornata a dedicarsi a League of Legends, vestendo i panni di True Damage Akali in uno dei suoi ultimi cosplay. Si tratta, come saprete, di una versione alternativa di Akali equipaggiata con una skin epica: un ottimo termine per definire la performance della modella russa.

Anche stavolta parliamo infatti di un lavoro strepitoso per quanto concerne costume, makeup, parrucca e accessori, nello specifico il letale kunai che Akali è sempre pronta a lanciare verso i suoi nemici, anche quando milita nel gruppo K/DA.

Peraltro appena pochi giorni fa Riot Games ha annunciato The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu, i nuovi spin-off di League of Legends, fermamente intenzionata a espandere questo affascinante universo puntando sull'enorme base installata del gioco.

"Stasera vi presento questa ninja hip-hop, True Damage Akali", ha scritto Lada nel suo post su Instagram, per poi ricordare ai suoi fan gli immancabili termini per le sottoscrizioni e le ricompense. "Direi che la mia collezione di cosplay dedicati a League of Legends sta crescendo!"

Fra gli altri cosplay degni di nota di Lada Lyumos ci sono senz'altro Shani da The Witcher 3: Wild Hunt, Punchline da Batman, Ganyu da Genshin Impact e Makima da Chainsaw Man.