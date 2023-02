The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu annunciati da Riot Games, spin-off di League of Legends

Riot Games ha annunciato in un colpo solo tre nuovi giochi in arrivo nel 2023, tutti costruiti come spin-off di League of Legends, ovvero The Mageseeker, Convergence e Song of Nunu, destinati ad espandere la lore del celebre MOBA.

I tre giochi sono pubblicati da Riot Forge, un'etichetta che Riot Games utilizza per i progetti alternativi rispetto a quelli classici della compagnia.

The Mageseeker: A League of Legends Story è un action RPG in 2D nel quale i giocatori sono chiamati a guidare una rivoluzione con un esercito di maghi ribelli. L'uscita è prevista per la primavera 2023 su PC e console non meglio specificate.

Sviluppato da Digital Sun, studio responsabile di Moonlighter, The Mageseeker è un GdR d'azione crudo, con grafica a pixel bidimensionale, ambientato a Demacia, un potente regno del mondo di Runeterra che cerca di tenere a freno la magia che reputa proibita, pur usandola a sua volta. I giocatori interpreteranno Sylas, un mago fuggito la cui sete di vendetta punta a distruggere l'ingannevole pace di Demacia: una pace costruita con il sangue e il sudore dei maghi. The Mageseeker è un'esperienza di gioco fantasy, ricca d'azione, ideale per chi vuole una storia incentrata sul potere, l'identità e la giustizia.

Convergence: A League of Legends Story, è un platform d'azione in 2D con controllo temporale per giocatore singolo creato da Double Stallion e sarà disponibile nell'estate del 2023, mentre Song of Nunu: A League of Legends Story, di Tequila Works, uscirà nell'autunno del 2023. Questo commovente gioco d'avventura per giocatore singolo vedrà i noti Nunu e Willump partire per un epico viaggio alla ricerca della madre di Nunu. Entrambi i giochi usciranno su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5, oltre che su PC su Steam, GOG ed Epic Games Store.