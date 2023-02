Have A Nice Death esce dall'accesso anticipato: data e trailer per PC e Nintendo Switch

Have A Nice Death ha una data d'uscita per quanto riguarda la versione definitiva, ovvero al di fuori dell'accesso anticipato in cui si trova al momento, su PC e Nintendo Switch: sarà disponibile dal 22 marzo 2023.

In questa occasione, il team Magic Design e Gearbox hanno anche pubblicato il nuovo trailer della serie "Life in the Afterlife" che ci consente di effettuare un tour di Death Inc., la mega-corporazione dell'aldilà nella quale ci troveremo a lavorare nel gioco.

Trattandosi di una grande corporazione mortuaria, Death Inc. è suddivisa in numerose divisioni e compartimenti per gestire i diversi settori in cui si propaga.

Tra questi troviamo ad esempio l'Industrial Pollution Department, dotato di un fascino tenebroso e alquanto mortale, il Physical Illness Department in grado di "togliere il fiato" e altri.

Ogni settore è gestito da un proprio executive noto come "Sorrow", ma questo non significa che diminuiscono le cose da fare o i problemi gestionali, anzi sembra piuttosto il contrario. Un nuovo trailer di Have a Nice Death è previsto arrivare il primo marzo, mentre il lancio definitivo è dunque fissato per il 22 marzo 2023 su PC e Nintendo Switch.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Have a Nice Death, incentrato proprio sulla versione in accesso anticipato che è già disponibile per quanto riguarda l'edizione PC, in attesa di vedere le novità proposte dalla versione definitiva.