Tales of Symphonia Remastered, la recensione della nuova edizione per Switch, PlayStation e Xbox

Tales of Symphonia resta ancora oggi uno dei titoli più amati nella longeva serie di GDR nipponici targati Bandai Namco, ma forse anche uno dei meno giocati, nonostante sia stato già riproposto in più occasioni: l'ultima risale al 2016 su PC, e qualche anno prima era stata la volta del pacchetto Tales of Symphonia Chronicles su PlayStation 3. Il gioco originale è datato 2003 su una console che non è che ebbe proprio una vastissima diffusione: il GameCube di Nintendo. Forse è per questo che Bandai Namco lo ripropose riveduto e corretto su PlayStation 2 - ma solo in Giappone, quando all'epoca andavano di moda i Tales of - e infatti è proprio quella la versione che, in seguito, si decise di rimasterizzare per le piattaforme successive.

Le poche novità

Tales of Symphonia Remastered, il cast è uno dei migliori nella serie

Tales of Symphonia Remastered è un titolo che affascinerà soprattutto i nostalgici perché... beh, è vecchio. Antiquato, potremmo dire, sotto diversi aspetti, a cominciare dalla grafica 3D in cel shading che traspone in proporzioni super deformed il tratto morbido e ricercato del disegnatore Kōsuke Fujishima (autore, tra le altre cose, di Oh, mia dea! e Sakura Wars). Lo stile deformato andava forte in quegli anni e se ne sarebbero dovuti aspettare diversi prima che la serie Tales of se lo scrollasse di dosso: nonostante questo e le animazioni un po' legnose, Tales of Symphonia può vantare un character design sobrio e memorabile, scenari dettagliati e una direzione artistica generalmente di livello.

La rimasterizzazione ha definito ulteriormente le immagini, che appaiono ora più nitide e pulite, anche al netto di un'effettistica in alta risoluzione: il GDR di Bandai Namco è completamente 3D, dunque ci siamo risparmiati il consueto stacco tra modelli poligonali e sfondi renderizzati che ha caratterizzato le recenti remaster di titoli simili.

È un peccato, in questo senso, che non si sia riusciti a migliorare la qualità delle poche, ma memorabili scene a cartoni animati, né la fluidità del codice che, essendo basato sulla versione uscita su Steam nel 2016, resta ancorato ai 30 fotogrammi al secondo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, casomai si scelga di giocare su quelle piattaforme. Bandai Namco ha effettivamente ottimizzato meglio il tutto, proprio come aveva promesso, ma è chiaro che questa caratteristica lascia un po' di amaro in bocca.

D'altra parte, e qui casca l'asino davvero, Tales of Symphonia Remastered non aggiunge praticamente nulla di inedito all'ultima riedizione: i contenuti sono i medesimi, peraltro risalenti all'edizione nipponica Director's Cut per PlayStation 2, e quindi comprendono la doppia sequenza di apertura, il doppiaggio in inglese e in giapponese, i costumi extra e alcune funzionalità di gameplay con cui i fan della serie - o i possessori dell'edizione precedente per PC - dovrebbero avere familiarità. Grande assente, invece, Tales of Symphonia: Dawn of the New World, e cioè il controverso sequel che era incluso nel pacchetto Chronicles del 2013. Una mancanza che penalizza ulteriormente il rapporto tra qualità, contenuti e prezzo di questa versione.