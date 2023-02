MultiVersus ha perso il 99% dei giocatori dal lancio su Steam

Il numero di giocatori di Multiversus su Steam è sceso del 99% dal lancio. Nelle scorse ore il picco giornaliero di giocatori collegati contemporaneamente è calato sotto quota 1.000. È la prima volta che accade.

Nel giorno di lancio, MultiVersus fece registrare un picco di circa 143.000 giocatori, che salì a 153.433 il giorno successivo. Warner Bros. vantò che il gioco aveva attirato venti milioni di giocatori complessivamente a un mese dal lancio. Insomma, tutto sembrava andare bene, ma il numero di utenti ha iniziato a calare significativamente giorno dopo giorno, fino al risultato di lunedì scorso, in cui il picco di giocatori è stato di soli 986. Di fatto sono andati perduti il 99,3574% dei giocatori in meno di sette mesi, un grosso campanello d'allarme visto che parliamo di un free-to-play live service.

Parte del crollo del numero dei giocatori potrebbe essere dovuto alla Season 2, che proprio non è piaciuta per la carenza di contenuti interessanti. Considerate che in tre mesi, da quando è iniziata è stato lanciato un solo nuovo combattente, Marvin il marziano, mentre durante la Season 1 furono lanciati cinque nuovi personaggi in due mesi: Rick, Morty, Gizmo, Stripe e Black Adam.

La stagione 3 doveva partire a metà febbraio, ma è stata rinviata al 31 marzo 2023, ufficialmente per dare più tempo ai giocatori di completare il battle pass della seconda. Molti però non l'hanno presa bene, perché speravano in nuovi personaggi da poter utilizzare.

Un altro motivo di disaffezione verso il gioco sono le microtransazioni, in particolare alcune skin a pagamento che possono arrivare a costare fino a 15 dollari e che non possono essere ottenute giocando.

Per capire quanto sia negativo il risultato di MultiVersus, basta guardare ai numeri di Brawlhalla che, lanciato nel 2017 facendo circa 6.400 giocatori contemporanei, viaggia oggi sui 21.000 giocatori giornalieri contemporanei.

Difficile dire se MultiVersus stia facendo altrettanto male su console. L'unico dato disponibile è quello ricavabile da TrueAchievements, secondo cui la base utenti del gioco su Xbox è il 4% di ciò che era al lancio. Oltretutto Multiversus è da tempo fuori dalla top 100 dei più giocati sulla piattaforma. Insomma, niente di ufficiale, ma l'impressione non è proprio positiva.