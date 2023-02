S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, nuovi dettagli sulla ricca Ultimate Edition

GSC Game World è tornata a parlare della Ultimate Physical Edition di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la ricchissima edizione speciale da collezione che ha subito un rialzo di prezzo, almeno per quanto riguarda il prezzo ufficiale in dollari, oltre a vari dettagli.

Si tratta dell'edizione definitiva del gioco, dedicata ai collezionisti più sfrenati, che probabilmente non avranno problemi a sborsare il prezzo di 379 dollari per averla, invece dei 339 dollari inizialmente previsti. Questo perché sono aumentati i costi di produzione e gestione, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, con il nuovo prezzo che sarà valido a partire dal 21 febbraio 2023.

L'Ultimate Edition condivide molti elementi con la Collector's Edition di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ma si presenta decisamente più ricca.

S.T.A.L.K.E.R. 2, ecco l'Ultimate Edition

Come potete vedere nell'immagine qui sopra, si tratta della versione definitiva per gli appassionati del gioco.

All'interno troviamo:

Steel Book

Lettera dagli sviluppatori

Souvenir Zone Permit

Pacchetto di adesivi

Mappa della Zona

Poster

Toppe sulle fazioni

Targhetta militare

Portachiavi multi-strumento

Art Book

Statuetta di uno Stalker

Lampada/contenitore artefatto

Zaino S.T.A.L.K.E.R.

Si tratta di una quantità di oggetti fisici davvero notevole, a cui si aggiungono anche vari bonus digitali: skin esclusive per armi e armature, contenuti campire estesi, badge multiplayer "early Bird". Di recente, abbiamo visto nuove immagini per il gioco atteso ancora per il 2023 ma senza una data d'uscita precisa.