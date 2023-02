Kirby's Return to Dream Land Deluxe: tutte le novità del remake per Nintendo Switch

In 30 anni di storia, Kirby è entrato a far parte di quella schiera di personaggi Nintendo che ad oggi risultano delle vere e proprie icone associate alla casa di Kyoto. Ideata da Masahiro Sakurai nel 1992, la simpatica creaturina rosa ha fatto la sua ultima apparizione da protagonista l'anno scorso, con Kirby e la Terra Perduta, su Nintendo Switch. In questo inizio di 2023, la serie però ritorna sulla console grazie a Kirby's Return to Dream Land Deluxe , disponibile dal 24 febbraio. Si parla a tutti gli effetti di un remake di Kirby's Return to Dream Land, originariamente pubblicato su Nintendo Wii nel 2011: il gioco ripropone la medesima storia e lo stesso gameplay, ma sono davvero molte le novità apportate in questa nuova edizione, a partire dalle nuove abilità per Kirby, un'ambientazione inedita che ospita una serie di minigiochi, e un'intera modalità aggiuntiva dedicata a Magolor.

Comparto Tecnico

Rispetto al passato, questa versione Deluxe è davvero bella da vedere

Come spesso abbiamo visto, quando un remake arriva sul mercato, il comparto tecnico è uno di quegli aspetti che viene pesantemente rimaneggiato per aggiornare l'esperienza agli standard più moderni. Ma è anche un'occasione per correggere delle ingenuità o rimaneggiare l'estetica generale. Kirby's Return to Dream Land Deluxe non sorvola su questo aspetto, e anzi, sono molti i cambiamenti che si possono notare anche solo ad una prima occhiata: si parte da un aumento generale della risoluzione, accompagnata da un'illuminazione migliorata e dall'aggiunta di un contorno nero che avvolge tutti i personaggi a schermo. Quest'ultimo elemento potrebbe sembrare banale, ma nella pratica aiuta non poco a staccare dallo sfondo le figure, restituendo un impatto visivo meno confusionario e in generale molto gradevole.

Abbiamo poi una serie di re-design che hanno coinvolto icone a schermo e collezionabili, alcune delle quali mutuate direttamente da giochi come Kirby Star Allies. Inoltre, certi personaggi della serie che sono apparsi in titoli successivi all'originale Kirby's Return to Dream Land, come ad esempio Puppy Bros. Jr. e Walf, sono stati aggiornati con il loro aspetto più moderno. Stesso discorso per quanto riguarda la maggior parte degli oggetti ottenibili nei livelli, che adesso prendono le sembianze viste in prodotti più recenti, come Kirby Star Allies o Kirby e la Terra Perduta.

Da segnalare, inoltre, la presenza di piccole variazioni alle animazioni di gioco e agli effetti visivi, con l'introduzione di una transizione che interviene durante gli spostamenti tra un'area e l'altra.

Ma non si tratta solo di cambiamenti grafici, perché del lavoro è stato svolto anche per quanto riguarda il comparto audio: l'intera colonna sonora è stata rimasterizzata in alta qualità, introducendo anche un effetto ovattato quando Kirby si trova sott'acqua (anche qui, richiamando l'effetto proposto da Kirby Star Allies). Sono stati poi aggiunti tutta una serie di nuovi suoni e vocalizzazioni per nemici ed oggetti.