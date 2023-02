Blood Bowl 3: pioggia di critiche dai giocatori al lancio su Steam, Cyanide risponde

A poche ore dal lancio, i giocatori stanno già ampiamente criticando problemi tecnici e sistema di monetizzazione all'interno di Blood Bowl 3, spingendo il team Cyanide a rispondere e cercare di rassicurare gli animi sull'argomento, considerato comunque "sensibile".

"La funzionalità delle gioco è la nostra principale priorità e potete stare sicuri che faremo del nostro meglio per sistemare tutti i bug o gli elementi problematici rilevati il prima possibile", ha riferito Cyanide in un messaggio al pubblico.

Al momento, Blood Bowl 3 ha quasi 1000 recensioni degli utenti su Steam con una valutazione "per lo più negativa", con solo il 27% delle recensioni positive. Gli argomenti principali delle critiche sono soprattutto lo stato tecnico in cui si trova il gioco al lancio, con diversi bug e inconsistente rilevate dai giocatori, e la preoccupazione per season pass, microtransazioni e monetizzazione generale.

Questo ha portato Cyanide a rispondere prontamente, prima di tutto assicurando il supporto e la correzione dei problemi tecnici e poi cercando di fare chiarezza sul futuro dei contenuti e la monetizzazione collegata. Il team ha riferito di sperare in un futuro con aggiornamenti continuativi per Blood Bowl 3 e un'evluzione costante.

"Vorremmo parlare della monetizzazione e capiamo come questo sia un argomento sensibile, ma crediamo che il nostro sistema sia equo", ha riferito Cyanide, "essendo opzionale e comprensibile". Per quanto riguarda il problema emerso con la distribuzione errata della Brutal Edition, il team procederà con una correzione quanto prima.

In sostanza, sembra che molti giocatori abbiano ottenuto la Brutal Edition di Blood Bowl 3 pur non avendola acquistata: in tal caso, Cyanide rimuoverà gli oggetti cosmetici collegati ma non le 1000 Warpstone ricevute, che rimarranno dunque in possesso dei giocatori, mentre coloro che avevano acquistato effettivamente tale edizioni riceveranno 250 Warpstone extra.

Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Blood Bowl 3 pubblicata proprio ieri.