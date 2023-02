Blood Bowl 3, la recensione del fantasy football di Games Workshop e Cyanide

Cosa diavolo sta accadendo? Nemmeno il tempo di festeggiare la rinnovata qualità dei giochi basati sull'universo Warhammer, che arrivano due dolorosi e inaspettati passi falsi: il primo è quello di Darktide di cui si è già abbondantemente parlato, mentre il secondo vede come protagonista proprio l'ultima fatica della francese Cyanide. Come scoprirete continuando a leggere la recensione di Blood Bowl 3 , di novità interessanti ce ne sarebbero pure se solo avessero dato il tempo agli sviluppatori di completarle...

Blood Bowl 2 debutta in modo piuttosto travagliato, Cyanide riesce però a tenere testa alle richieste degli utenti e nel giro di un anno si ritrova in mano un gioco più che discreto, capace di fare breccia anche nel pubblico più appassionato e selettivo. Oggi Blood Bowl 2 ha tanti contenuti, un gameplay ben rodato, costa poco e inoltre quasi tutti i bug sono stati risolti e archiviati. L'unico problema di Blood Bowl 2 è l'età: sette anni, per un gioco che non ha mai potuto appoggiarsi a chissà quali finanziamenti, sono davvero tanti. Era giusto quindi che Cyanide ci riprovasse, e proprio ora, con un Blood Bowl 3 più ricco, più cattivo e più moderno del precedente.

L'accordo si trova e nel 2009 esce Blood Bowl, il videogioco (il secondo nella storia: il primo lo sviluppò SSI nel 1995 su DOS). La particolarità del primo Blood Bowl di Cyanide è il suo essere giocabile sia in modalità tempo reale, quindi in una sorta di mix tra FIFA e Madden, che in modalità a turni, dove praticamente viene offerta una trasposizione quasi perfetta del board game. Il pubblico risponde positivamente, ma odia la modalità action che viene infatti completamente cassata in Blood Bowl 2 del 2015.

Veloce riassunto delle puntate precedenti. Blood Bowl è un gioco strategico firmato Game Workshop dove le diverse razze di Warhammer fantasy si affrontano in una sorta football americano grottesco e violento . Orchi contro elfi, skaven contro guerrieri del chaos e naturalmente tanta hobbystica con miniature e stadi da assemblare e colorare. Dopo aver lavorato al videogioco Chaos League, chiaramente ispirato al board game di Games Workshop, i francesi di Cyanide propongono all'azienda britannica di trasformarlo in un prodotto con licenza ufficiale.

Giocando Blood Bowl 3 si percepisce subito che le persone che lo hanno sviluppato si sono fatte in quattro per realizzare il miglior Blood Bowl possibile. La cura riposta nella modellazione delle diverse unità, la possibilità di personalizzare ogni membro della squadra nel dettaglio, le idee per rendere l'esperienza videoludica più dinamica, veloce e divertente nonostante i tempi dilatati del gioco base, sono tutti elementi che dimostrano che la buona volontà non è mancata. Qualcosa deve però essere successo se dopo circa otto anni fai uscire nei negozi un seguito così malandato: i bug sono troppi , i crash e le disconnessioni col server anche, persino la grafica avrebbe bisogno di quella mano di vernice in più in certe circostanze. Anche l'interfaccia grafica è confusa: durante la partita non sai bene cosa e dove cliccare, i messaggi importanti arrivano attraverso anonime finestre nere, gli eventi speciali sono poco chiari e del tutto privi delle illustrazioni e delle descrizioni presenti nel gioco precedente. Non c'è cura, né precisione.

Manca tutto?

Blood Bowl 3: il match sta per iniziare, la tensione è palpabile

È difficile arrivare alle statistiche, difficile leggerle, non abbiamo trovato un modo semplice e intuitivo nemmeno per dare un'occhiata alla classifica di tornei e campionati. Manca ancora la possibilità di salvare a metà partita e, considerando la loro lunghezza, avrebbe fatto davvero molto comodo. Con l'introduzione di microtransazioni e del season pass, ora il sistema di progressione è legato a doppia mandata all'online; fortunatamente è ancora possibile giocare offline, ma le squadre create in una modalità non potranno in nessun modo essere utilizzate nell'altra, anche per evitare cheat.

Il nuovo modello economico sembra chiaro: i DLC dei vecchi giochi sono stati sostituiti dalla stessa suddivisione in stagioni vista in tanti altri titoli, soprattutto free to play. Al momento però non ci è dato sapere in che modo sarà equilibrata l'offerta, e i dubbi aumentano se andiamo a guardare i prezzi e le limitazioni dello store e la mancanza (da quel che abbiamo potuto intuire totale) di elementi sbloccabili giocando. Bello poter scegliere tra le altre cose qual è lo stadio ufficiale della nostra squadra, peccato che nel menù apposito non ce ne siano altri da scegliere né informazioni su come sbloccarli.