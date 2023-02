Dead Space 2 e 3 Remake: EA chiede ai giocatori se sono interessati

A quanto pare EA sta tastando il terreno in previsione dei possibili remake di Dead Space 2 e 3. La compagnia infatti ha inviato un sondaggio ad alcuni utenti, chiedendogli, tra le altre cose, se sarebbe interessati a giocare altri rifacimenti della serie survival horror sci-fi.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto, nel questionario inviato da EA ci sono due domande ben specifiche che chiedono ai giocatori quanto sarebbero interessati a giocare rispettivamente un remake di Dead Space 2 e di Dead Space 3.

Chiaramente questo sondaggio non conferma assolutamente nulla, ma quantomeno dimostra un certo interesse da parte di EA. In realtà già all'inizio del mese era emerso che gli sviluppatori di EA Motive stavano valutando delle idee per un seguito o un nuovo remake di Dead Space.

A questo si aggiunge un easter egg all'interno del rifacimento del primo capitolo e il finale segreto che si sblocca soddisfacendo determinate condizioni, che sembrerebbe collegarsi perfettamente al secondo capitolo e offrire un contesto migliore agli eventi che lo precedono.

Che ne pensate, vi piacerebbe giocare o ri-giocare anche a dei remake di Dead Space 2 e 3? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.