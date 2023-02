Baldur's Gate 3 per PC: i requisiti di sistema sono stati aggiornati, ora sono più esosi

Larian Studios ha aggiornato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Baldur's Gate 3 per meglio rispecchiare lo stato attuale del gioco ora che ci avviciniamo al lancio della versione 1.00. Rispetto a quelli svelati in precedenza sono chiaramente più esosi, ma comunque in linea con quelli delle produzioni odierne. Vediamoli di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i7 8700K / AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ di VRAM)

DirectX: Versione 11

Memoria: 150 GB di spazio disponibile

Baldur's Gate 3

Facendo un paragone con i requisiti raccomandati annunciati nel 2020, prima dell'inizio dell'accesso anticipato di Baldur's Gate 3, per quanto riguarda la scheda video ora viene suggerita una RTX 2060 Super / RX 5700 XT o in ogni caso una GPU con almeno 8GB di VRAM invece di una GTX 1060 6GB / AMD RX580. Importante balzo anche per il processore, dato che si è passati ad un i7 8700K / Ryzen 5 3600 contro l'i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X indicato precedentemente. Un'altra importante differenza è rappresentata dallo spazio di archiviazione necessario, ora più che raddoppiato: da 60 GB a 150 GB.

Vi ricordiamo che il lancio della versione 1.00 di Baldur's Gate 3 è previsto per il 31 agosto 2023 su PC, Mac e ora anche per PS5. Il gioco successivamente arriverà anche su console Xbox, come confermato da Larian Studios ieri.