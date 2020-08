Baldur's Gate 3 per PC, i requisiti ufficiali della versione in Accesso Anticipato

Larian Studios ha pubblicato nella pagina Steam del gioco i requisiti ufficiali della versione PC di Baldur's Gate 3, in arrivo in Accesso Anticipato anche su Google Stadia il 30 settembre 2020.

In linea di massima sembrano decisamente abbordabili, ma trattandosi di una versione non definitiva del gioco, c'è addirittura spazio per dei miglioramenti, grazie alla maggiore ottimizzazione delle future build. Ma ora bando agli indugi e leggiamo i requisiti di sistema di Baldur's Gate 3 in Accesso Anticipato:

Baldur's Gate 3 - configurazione minima