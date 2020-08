PS4: nasconde i DualShock 4 del figlio nel forno e la moglie li cucina per bene

Con un tweet pubblicato tramite il canale ufficiale del Regno Unito, Sony ha ricordato a tutti i suoi giocatori di fare molta attenzione con i controller DualShock 4 di PlayStation 4: non sono delle torte, e non vanno inseriti nel forno. Difatti c'è qualcuno che lo ha fatto davvero, e questa bizzarra vicenda potrebbe sorprendervi.

Un padre di famiglia, qualche giorno fa, ha nascosto ben due Dualshock 4 del figlio nel forno di casa: il ragazzino non voleva andare a dormire, e in passato aveva dato prova di possedere grandi doti di cercatore di tesori. Riusciva sempre a trovare le merendine e i controller, ovunque il padre li nascondesse. Così il forno è parso a quest'ultimo un ottimo nascondiglio.

Peccato che la moglie non ne sapesse nulla: il mattino successivo ha acceso il forno e ha cucinato per bene gli sventurati controller di PlayStation 4. Potrete ben immaginare la reazione del padre e del figlio alla vista di quella poltiglia tecnologica. Tra l'altro i controller al forno non hanno un aspetto molto invitante: se ci stavate facendo un pensierino, ordinate qualcos'altro per pranzo. L'immagine che segue potrebbe ferire anche i più duri di cuore.

Chissà, magari il ragazzino voleva solo giocare un altro po' a Fortnite oppure all'altro gioco del momento, Fall Guys.

Put Son's PS4 controllers in the oven last night to hide them so he'd go to bed.

Didn't tell the wife, who then put oven on this morning! pic.twitter.com/K1CnsPiFvh