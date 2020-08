Fortnite, cinque giochi alternativi per Android e iOS

Per Fortnite Battaglia Reale non è un bel periodo su dispositivi Android e iOS. Epic Games ha avviato una vera e propria guerra contro Google ed Apple, nel tentativo di interrompere il 30% di tassazione su ogni acquisto e microtransazione dei rispettivi negozi digitali. Intanto, però, Fortnite è stato rimosso. Quindi mai come prima d'ora vale la pena considerare cinque giochi alternativi.

Sia chiaro, esistono altri modi per scaricare Fortnite su uno smartphone Android; nulla da fare invece su iPhone e iPad. Da ultimo il vostro account sarà comunque utilizzabile da console e PC. Dunque questo articolo è pensato per chi voleva a tutti i costi un FPS in terza persona o un Battle Royale sul proprio dispositivo mobile, magari per divertirsi durante le vacanze.

Su quali giochi potreste dunque ripiegare, mentre Epic Games, Apple e Google tentano di venire a patti? C'è naturalmente Call of Duty Mobile di Activision, che proprio in questi giorni ha dato avvio alla Stagione 9. Call of Duty è un franchise notissimo, e se la serie vi ha già convinti in passato questo potrebbe rappresentare il ripiego più naturale, con tutti i suoi pro e contro.

PUBG Mobile è un'alternativa altrettanto valida, e la sua filosofia di gioco è perfettamente in linea con quella di Fortnite Battaglia Reale. Ad essere completamente onesti potremmo dire che Fortnite non sarebbe mai nato se prima Epic Games non avesse studiato proprio PlayerUnknown's Battlegrounds, e a lungo.

Rules of Survival è un altro titolo molto simile nel funzionamento a PUBG e Fortnite: attualmente conta anche ben due mappe di gioco, offrendo così anche un minimo di varietà; attualmente ha una valutazione di 3.9 su Android e di 4.5 su iOS, con 50 milioni di download all'attivo. Cyber Hunter è invece un videogioco meno noto che potrebbe convincervi: si basa in questo caso principalmente sulle abilità legate al parkour durante le fasi di combattimento; l'ibridazione con altri generi è dunque evidente.

E infine KNIVES OUT, ambientato in un deserto ma poi in tutto è per tutto affine all'esperienza di Fortnite, PUBG e compagnia. Quale di queste cinque alternative scegliereste, per sostituire Fortnite Battaglia Reale?