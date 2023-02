Sons of the Forest: oltre 2 milioni di copie vendute in 24 ore su Steam

Sons of the Forest nelle prime 24 ore dal lancio su Steam in early access ha raggiunto e superato quota 2 milioni di copie vendute. Insomma, parliamo di un debutto con il botto per il survival horror open world di Endnight Games.

L'annuncio è arrivato tramite un post dello studio su Twitter, dove aggiungono che non vedono l'ora di mostrare ai giocatori cosa hanno in serbo per loro nelle prossime settimane.

Una primo indizio sul successo di Sons of the Forest era già arrivato a ridosso del lancio, quando aveva superato il picco dei 250.000 giocatori contemporanei su Steam. Per la cronaca nel momento in cui scriviamo il gioco viaggia sui 260.000 utenti simultanei, con il picco massimo raggiunto alle 15:00 di ieri quando sono stati registrati circa 350.000 giocatori, stando ai dati offerti da SteamDB. E probabilmente questo record verrà infranto nel corso del weekend, notoriamente il momento della settimana in cui i giocatori possono passare più tempo con il loro hobby preferito.

Sons of the Forest è il sequel dell'acclamato The Forest. I giocatori incaricati di trovare un milionario disperso si troveranno bloccati su un'isola infestata da cannibali e mutanti. Per sopravvivere dovranno rimboccarsi le mani e raccogliere risorse, costruire rifugi, strumenti e armi, mentre cercano di completare la loro missione e al contempo sopravvivere agli orrori celati nell'isola.

Inizialmente Sons of the Forest sarebbe dovuto uscire in formato completo ma a poche settimane dal lancio gli sviluppatori di Endnight Games hanno deciso di optare per la formula dell'early access in quanto si sono resi conto di aver bisogno di più tempo per completare il gioco. In ogni caso, questa decisione non sembrerebbe aver compromesso il successo del gioco.