Dead Space 2 Remake in sviluppo? Un easter egg lo suggerisce

Come segnalato da GameSpot, all'interno del remake di Dead Space è presente un interessante easter egg che potrebbe confermare l'arrivo anche di un rifacimento del secondo capitolo delle (dis)avventure di Isaac Clark.

L'indizio in questione appare solo una volta raggiunti i titoli di coda e iniziato nuovamente il gioco tramite il New Game Plus. Una volta fatto, i giocatori dovrebbero notare una serie di nuovi documenti di testo che non erano presenti nella prima partita.

Uno di questi è uno scambio di mail tra due personaggi che parlano riguardo a nuove opportunità di lavoro, dopo la "dismissione" della USG Ishimura che dovrebbe avvenire nell'anno successivo. La cosa interessante è che nella conversazione viene menzionato di un potenziale impiego presso la Sprawl su Titano. Chi conosce bene la serie sa che gli eventi di Dead Space 2 si svolgono sulla stazione spaziale conosciuta come "Stazione Titan" o "Sprawl" costruita su un frammento di Titano.

Dead Space Remake

Questa sorta di easter egg sta dunque stuzzicando la fantasia dei giocatori, che lo vedono come un possibile conferma del fatto che prima o poi un remake del secondo gioco si farà. Chiaramente siamo ben lontani da una conferma e di fatto EA Motive non ha mai parlato in via ufficiale di un rifacimento di Dead Space 2. Quindi per il momento prendetelo per quello che è, ovvero un omaggio al secondo capitolo.

In ogni caso, chissà, magari il progetto è effettivamente al vaglio all'interno degli uffici di Electronic Arts, in attesa di avere dati certi sull'andamento delle vendite del remake di Dead Space. Di suo il gioco ha ottenuto valutazioni molto positive dalla critica, anche da Multiplayer.it come potrete leggere nella nostra recensione. Inoltre, per quanto sia un dato solo indicativo, su Steam il gioco ha registrato oltre 25.000 giocatori contemporanei.