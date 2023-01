Dead Space, voti eccellenti per il remake del survival horror di Visceral Games

Il remake di Dead Space ha ricevuto voti eccellenti da parte della stampa internazionale, che ha premiato convintamente questo rifacimento dell'opera di Visceral Games, che ai tempi ha rappresentato uno scossone per il genere dei survival horror grazie alle sue tante intuizioni brillanti.

Multiplayer.it - 8,5

Noisy Pixel - 10

Inverse - 10

Player 2 - 9,1

Shacknews - 9

NPR - 9

GameSpot - 9

IGN - 9

PCGamesN - 9

COGconnected - 8,7

MGG - 8,5

GamesHub - 8

We Got This Covered - 8

PCMag - 8

Definito dagli sviluppatori così spaventoso che non può essere giocato al buio con le cuffie, Dead Space racconta la storia di Isaac Clarke, che viene inviato sulla USG Ishimura per rispondere a una richiesta di aiuto.

Giunto sulla nave, però, l'uomo si ritrova di fronte uno spettacolo agghiacciante: i passeggeri sono scomparsi, ci sono mucchi di cadaveri e quel che è peggio è che un misterioso virus alieno ha trasformato i morti in creature raccapriccianti e pericolose, i Necromorfi.

Per la realizzazione del remake, i ragazzi di EA Motive hanno cercato di essere il più possibile rispettosi dell'opera originale, pur introducendo alcune novità per quanto concerne la caratterizzazione di determinati personaggi e il gameplay, inevitabilmente rifinito per corrispondere agli standard odierni.

Ulteriori dettagli nella recensione di Dead Space.