Epic Games Store: i giochi gratis del 2 febbraio 2023 sono stati svelati

Epic Games Store ha svelato quali sono i giochi gratis della prossima settimana, ovvero del 2 febbraio 2023. Si tratta di City of Gangsters e Dishonored: La morte dell'Esterno, che rimarranno a disposizione per sette giochi.

City of Gangsters è un gioco gestionale di un impero criminale nel quale si deve "dare vita a una nuova organizzazione criminale e sviluppare una macchina fabbrica soldi perfettamente funzionante. Allestisci spacci clandestini e distillerie illegali. Gestisci le catene di produzione e la distribuzione delle risorse. Contrabbanda la merce da fuori città e corrompi la polizia per farle chiudere un occhio. Crea una banda potente e tieni a bada la concorrenza. Elimina i tuoi rivali e controlla l'intera città, ma soprattutto, continua a fare soldi a palate."

Ecco i requisti consigliati per City of Gangsters:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i7/i9 o AMD Ryzen

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: serie NVidia GeForce 10, serie AMD RX

DirectX: Versione 11

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

City of Gangsters

Dishonored: La morte dell'Esterno è un'avventura a sé stante della serie Dishonored. Noi saremo l'assassina soprannaturale Billie Lurk, riunita con il suo vecchio mentore Daud per portare a termine il più grande omicidio mai concepito. Il gioco propone sempre combattimenti brutali, poteri unici per agire in furtività e livelli ben congegnati.

Ecco i requisiti consigliati per Dishonored: La morte dell'Esterno:

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit)

Processore: Intel i7-4770 (4 core)/AMD FX-8350 (8 core)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVidia GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 480 8GB

Memoria: 32 GB di spazio disponibile

Dishonored: La morte dell'Esterno

Ecco invece i giochi gratis disponibili da oggi su Epic Games Store.