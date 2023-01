Classifica giapponese: PS5 batte anche Switch OLED, ma tra i giochi Nintendo domina

Tramite i dati di Famitsu, abbiamo modo di vedere quali sono i giochi e le console più vendute in Giappone nella settimana tra il 14 e il 22 gennaio 2023. PS5 è la console più venduta, ma in termini di software è Nintendo a dominare. Vediamo prima di tutto i dieci giochi più venduti (il secondo valore è il numero totale di vendite ad oggi):

[NSW] Fire Emblem Engage - 144.558 / Nuovo [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 43.983 / 4.739.035 [NSW] Splatoon 3 - 16.091 / 3.833.699 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13.857 / 5.115.176 [NSW] Nintendo Switch Sports - 9.220 / 978.511 [NSW] Minecraft - 8.146 / 3.016.620 [NSW] Mario Party Superstars - 6.009 / 1.157.864 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 5.942 / 2.830.215 [PS5] Gran Turismo 7 - 5.468 / 267.222 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 5.327 / 5.105.655

Come potete vedere, solo Gran Turismo 7 è in grado di entrare in Top 10 per PS5. Il resto è composto da giochi Switch ma, ancora più importante, la maggior parte di questi sono giochi esclusivi e first party, come Splatoon 3, Fire Emblem Engage e Nintendo Switch Sports.

Parlando invece della classifica delle console più vendute, eccola:

PS5 - 38.602 Switch OLED - 28.626 Switch - 12.820 Switch Lite - 10.141 PS5 Digital Edition - 3.550 PS4 - 2.544 Xbox Series S - 740 Xbox Series X - 205 New 2DS LL - 83

Come potete vedere, PS5 è la più venduta, ma solo se consideriamo le singole console. Nintendo Switch, in quanto famiglia, rimane ancora prima nel momento nel quale sommiamo le vendite di standard, Lite e OLED.