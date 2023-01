Horizon: la serie PlayStation si espande grazie a Studio Gobo, co-sviluppatore di Hogwarts Legacy

Studio Gobo ha annunciato di aver stretto un accordo con Guerrilla Games per lavorare in qualità di co-sviluppatore al franchise di Horizon, che comprende per ora Horizon Zero Dawn (con il DLC Frozen Wilds), Horizon Forbidden West (con il venturo DLC Burning Shores) e Horizon Call of the Mountain.

Questo studio ha sede a Brighton e Hove, nel Regno Unito, e sta attualmente cercando personale per creare a un team che si dedicherà a Horizon e ad altri progetti. "Siamo entusiasti di annunciare che Studio Gobo è ora un partner di Guerrilla per il co-sviluppo dell'universo di Horizon", ha affermato la compagnia.

Secondo il sito internet ufficiale, Studio Gobo ha lavorato come co-sviluppatore a Redfall, Hogwarts Legacy, Disney Infinity e For Honor (e non solo). I director della compagnia, composta per ora da 110 dipendenti, hanno in precedenza fondato Black Rock Studio, creatori di Pure e Split/Second.

Per ora non sappiamo esattamente di cosa si occuperà Studio Gobo. In precedenza, Guerrilla Games aveva affermato che stava pianificando di realizzare nuovi progetti dedicati a Horizon, compreso un gioco online cooperativo, ma anche avventure single player dedicate ad Aloy. Secondo alcuni report, inoltre, sarebbe in arrivo una versione PS5 di Horizon Zero Dawn. Infine, sappiamo che è in sviluppo una serie TV di Horizon presso Netflix.

In altre parole, PlayStation e Guerrilla Games hanno tra le mani una saga di successo dalla quale vogliono trarre più opere possibili. La speranza è che la qualità rimanga simile alle opere per ora pubblicate.