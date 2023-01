Stranger of Paradise Final Fantasy Origin avrà un seguito? Tetsuya Nomura dice cosa ne pensa

Durante un recente live streaming dedicato a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Tetsuya Nomura ha parlato del gioco e ha condiviso un messaggio su un possibile seguito. In breve, per il produttore di Square Enix potrebbe essere possibile realizzare un seguito se l'interesse verso il gioco salisse.

"Quando Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato pubblicato, ci sono stati molti commenti negativi, soprattutto online. Tuttavia, sono lieto di dire che tutti coloro che hanno guardato questo livestream si sono affezionati a Jack e ai suoi amici. Tanto che alcuni vorrebbero vedere un sequel"

"E se volete che ciò accada, sarebbe certamente utile che una persona che sta guardando questo video diffondesse la notizia ad altre 10 persone. Se il passaparola sul gioco si diffonde durante la distribuzione dei DLC, dimostrando che si tratta di un titolo che ha davvero risonanza per tutti, potrebbe esserci un momento in cui potremo incontrarci di nuovo. Personalmente mi piacerebbe lavorare di nuovo con Kumabe-san di Koei Tecmo."

Le parole di Nomura sono abbastanza vaghe ma, in breve, il produttore di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin lascia intendere che il gioco dovrebbe continuare a vendere. In passato abbiamo visto giochi non molto apprezzati al D1 ma divenuti di culto nel corso del tempo che sono quindi stati "resuscitati" con un seguito: basta pensare a Nier che dopo anni ha visto l'arrivo di Nier Automata, grandissimo successo di Square Enix.

È quindi meglio non trattenere il fiato per il momento, ma se avete apprezzato Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin magari consigliatelo agli amici, così da spingere le vendite. Anche acquistare i DLC è certamente un buon modo per sostenere la saga.

Se avete ancora dei dubbi, potete leggere la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.