GeForce NOW, Hitman e tutti i nuovi giochi che supportano DLSS 3

NVIDIA ha annunciato il rollout dell'aggiornamento GFN Ultimate, che consente agli abbonati a GeForce NOW di giocare sfruttando le prestazioni di una RTX 4080 e di utilizzare la tecnologia DLSS 3 per incrementare ulteriormente la qualità dell'esperienza.

Fra i nuovi giochi compatibili con DLSS 3 troviamo Hitman World of Assassination, mentre a breve questa feature sarà disponibile anche in Marvel's Midnight Suns, lo straordinario strategico a turni con i supereroi sviluppato da Firaxis, gli autori di XCOM.

"Il DLSS 3 di NVIDIA, la tecnologia RTX disponibile grazie alla potente architettura Ada Lovelace, accelera le prestazioni generando fotogrammi di alta qualità", si legge nel comunicato stampa.

"Le integrazioni del DLSS 3 includono anche NVIDIA Reflex, una tecnologia che riduce la latenza di sistema per tutti gli utenti di GeForce NOW e rende i giochi ancora più reattivi."

"Gli iscritti all'abbonamento Ultimate potranno provare questi e altri giochi spingendo fino a 4K 120 fps, o immergersi nello streaming ultrawide fino a 3.840 x 1.600 a 120 fps."

"Con la possibilità di portare con sé i giochi e i dati salvati letteralmente ovunque, sono molte le novità in arrivo per gli utenti GeForce NOW, compresi i 5 nuovi giochi che si aggiungono alla libreria questa settimana:"