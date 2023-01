Xbox: con il Developer_Direct si parte con il piede giusto, dopo un 2022 sottotono

Microsoft con il Developer_Direct aveva bisogno di iniziare l'anno di Xbox nel migliore dei modi e far dimenticare un 2022 deludente per quanto riguarda le produzioni first-party, soprattutto a causa delle defezioni di Starfield e Redfall. E con il senno di poi possiamo dire che la missione è stata compiuta con discreto successo.

L'evento di ieri sera è stato proprio quello che ci si aspettava (e si sperava): uno show incentrato su pochi giochi ma caratterizzato da presentazioni mirate e senza troppi fronzoli realizzate dagli sviluppatori, con l'obiettivo di dare un assaggio al pubblico di quello che hanno in serbo gli Xbox Game Studios per il 2023. Un formato che pare essere stato apprezzato da un po' tutti e che ci auguriamo di rivedere anche in futuro, visto che può benissimo convivere ed essere complementare ad eventi più grandi e pomposi, come le conferenze da E3 per capirci.

Ma torniamo a noi, parlavamo di "assaggi" dagli Xbox Game Studios: quale antipasto migliore di Hi-Fi RUSH? L'action ritmico di Tango GameWorks è stata la sorpresa del Developer_Direct, con presentazione e debutto su Xbox, PC e Game Pass tutto la stessa sera. Un lancio atipico e fuori dalle corde di Microsoft, dato che il titolo è stato dato in pasto al mercato senza una campagna marketing tradizionale. Sarà stata una scelta sbagliata? Ai posteri l'ardua sentenza, ma intanto oggi Hi-Fi Rush si gode il successo su Steam, dove nel momento in cui scriviamo ha raggiunto il terzo posto della classifica dei software più venduti, con tanto di 98% di recensioni positive degli utenti.

Hi-fi Rush, il colorato action rimtato di Tango GameWorks è disponibile su Xbox, PC e Game Pass

Hi-Fi RUSH è stata la sorpresa del Developer_Direct, laddove il resto della scaletta invece era stata tutta già confermata da Microsoft, che chiaramente con questo evento ha puntato più sulla concretezza che sull'effetto "wow". Tra i più attesi c'era Redfall, di cui è stata finalmente annunciata la data di uscita e di cui abbiamo visto del nuovo gameplay che ha approfondito vari aspetti del titolo di Arkane e ci ha ricordato nuovamente che non è solo un gioco multiplayer. Spazio anche a Minecraft Legends, lo spin-off strategico del sempreverde universo a cubetti creato da Mojang, e The Elder Scrolls Online, di cui è stata presentata l'espansione Necrom che introdurrà la nuova classe Arcanist.

Forza Motorsportsi è mostrato in gran forma e come un progetto molto ambizioso, tanto che Turn 10 promette sarà gioco di corse più avanzato di sempre, non solo per quanto riguarda il comparto grafico, ma anche fisica, gameplay e audio. Peccato non sia stata annunciata la data di uscita, cosa che si aspettavano in molti, ma se Geoff Keighley ha ragione il lancio avverrà prima della fine di giugno.

L'obiettivo del Developer_Direct non era quello di definire del tutto la line-up verdecrociata dei prossimi 12 mesi. Per quello ci sarà tempo e sappiamo già che a breve ci sarà un evento dedicato a Starfield e in estate un Xbox Showcase in pompa magna. Piuttosto serviva una dimostrazione di forza da parte degli Xbox Game Studios per iniziare nel modo migliore possibile il 2023 e in tal senso l'evento ha centrato l'obiettivo.

Che ne pensate, siete soddisfatti del Developer_Direct di ieri sera? Vi piacerebbe rivedere un formato simile per gli eventi verdecrociati futuri?

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.