Xbox Showcase: evento estivo confermato da Microsoft

Il giornalista videoludico Geoff Keighley ha riportato l'annuncio ufficiale di Microsoft riguardando un nuovo Xbox Showcase che si terrà quest'estate a Los Angeles, probabilmente in concomitanza con l'E3 2023 o in occasione del nuovo Summer Games Fest di Keighley stesso.

La notizia non arriva troppo a sorpresa, visto che Microsoft ha tenuto regolarmente una sua conferenza estiva negli ultimi anni, ma avere una conferma così presto fa comunque piacere. Cosa possiamo aspettarci? Difficile dirlo, visto che manca ancora molto tempo. Immaginiamo comunque che sarà uno show maggiore, dalla durata ragguardevole, in cui saranno mostrati i giochi che arriveranno su Xbox e PC entro l'anno successivo, quindi fino a giugno 2024.

Questo sempre nel caso in cui Microsoft mantenga la stessa formula degli ultimi anni. Difficile dire quali giochi saranno mostrati tra quelli inediti. Facile invece citare i soliti Avowed e Starfield (nel caso in cui esca nella seconda metà dell'anno). Sicuramente ci piacerebbe conoscere novità su Hellblade 2, Perfect Dark, Indiana Jones, Fable ed Everwild, ma è impossibile sapere in che stato di sviluppo si trovino attualmente. Comunque sia gli Xbox Game Studios sono numerosissimi e i giochi non mancheranno sicuramente.