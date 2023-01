Project U e Xdefiant non sono tra i giochi cancellati da Ubisoft, stando a Tom Henderson

L'insider Tom Henderson ha riportato che Project U e Xdefiant non sono tra i giochi cancellati da Ubisoft. I due titoli sono in realtà ancora per la gran parte sconosciuti, nonostante entrambi abbiano i siti ufficiali attivi, ma evidentemente qualcuno tiene a poterci giocare, viste le richieste di chiarimenti ricevute da Henderson e gli interventi di altri insider sulla materia.

Henderson ha parlato prima di Project U, affermando: "Per i pochi che me lo hanno chiesto, questo (Project U Ndr) non era uno dei giochi cancellati da Ubisoft ed è ancora in sviluppo."

Sotto il suo post è intervenuto l'insider SweetCherry che ha affermato come anche Xdefiant non sia stato cancellato, con la beta console che inizierà presto. Henderson ha confermato le sue parole, al che SweetCherry ha definito Xdefiant un grande gioco: "È come se MW 2 e 3 avessero avuto un figlio."

Insomma, se siete tra quelli che aspettato Project U e Xdefiant sarete contenti di sapere che esistono ancora.