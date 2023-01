The Elder Scrolls Online: Necrom annunciato con un teaser trailer e data di uscita

Durante il corso del Developer_Direct di Xbox, Zenimax Online ha svelato ufficialmente il prossimo capitolo di ESO, ovvero The Elder Scrolls Online: Necrom, che sarà disponibile su PC a partire dal 5 giugno 2023 e su Xbox Series X|S e le altre console a partire dal 20 giugno 2023. Sarà inoltre incluso con il Game Pass di Microsoft. L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer cinematografico che potrete visualizzare nel player sottostante.

Ulteriori novità arriveranno tra pochissimi minuti, attraverso una diretta dedicata proprio alla nuova espansione in onda ora sul canale Twitch di Xbox, nonché su quello di Multiplayer.it.

L'espansione è stata presentata da Matt Firor, capo di Zenimax Online Studios, che ha definito The Elder Scrolls Online: Necrom uno dei migliori aggiornamenti di sempre. Tra le novità, oltre a nuove missioni, location da esplorare e nemici, sarà inclusa una delle funzionalità più richieste, ovvero una nuova classe giocabile chiamata Arcanist, che si intravede anche nel teaser trailer, in grado di utilizzare magie proibite e abilità runiche mai viste prima d'ora.

La nuova espansione sarà ambientata a est di Morrowind, una location che non si vede nella serie sin dal 1994, e ruoterà intorno al "ritorno di un principe deadrico che potresti ricordare dal DLC Dragonborn di Skyrim.

In vista della nuova espansione e per venire incontro ai nuovi arrivati, per un periodo di tempo limitato, i possessori di The Elder Scrolls Online (inclusi gli abbonati a Game Pass) potranno provare gratuitamente tutti i 20 capitoli di The Elder Scrolls Online pubblicati sino ad oggi.