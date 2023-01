Forza Motorsport sarà solo next-gen, nonché il gioco di corse più avanzato di sempre

Nel corso del suo showcase, Microsoft ha presentato il lavoro fatto da Turn10 sull'attesissimo Forza Motorsport in un lungo video, definendolo il gioco di corse più avanzato di sempre, nonché solo next-gen.

Stando a quanto detto ci saranno 500 auto all'uscita del gioco, prevista nel 2023 (non è stata svelata la data precisa), da collezionare, guidare e personalizzare. Avrà le auto da corsa più moderne mai avute da un Forza. L'esperienza di guida sarà più soddisfacente, grazie a una grafica avanzatissima che vanta raytracing e riflessi di ultima generazione. Simulate crepe nella vernice e graffi, oltre che lo sporco che si raccoglie in modo realistico sulla carrozzeria.

Anche il sonoro è stato particolarmente curato, con i suoi dei motori e delle parti meccaniche delle automobili che cambiano in modo realistico seguendo le modifiche apportate. Turn 10 ha promesso di farci udire ogni minimo suono della pista, registrato da un team dedicato.

In totale sono state create 20 ambientazioni, per un numero imprecisato di circuiti, appositamente per questa generazione, tra cui una completamente inedita in Sudafrica. Ogni ambientazione viene creata elaborando migliaia di GB di dati, per ottenere un aspetto il più realistico e vivo possibile.

Tra le altre novità tecnologiche, spiccano l'introduzione del ciclo giorno / notte, con corse in ogni condizione di illuminazione, e condizioni atmosferiche dinamiche, anche nelle temperature, che modificano la risposta dei pneumatici alle sollecitazioni della pista. Tutte le ambientazioni saranno renderizzate a 4K e 60fps.

Forza Motorsport sembra essere un vero balzo generazionale, ed è stato definito il gioco più completo realizzato da Turn10. In effetti graficamente sembra non avere rivali.

Sarà giocabile sia in single player, sia online su PC e Xbox Series X e S (niente Xbox One).