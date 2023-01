Hi-Fi RUSH è disponibile da ora: trailer e dettagli del nuovo gioco esclusivo di Xbox

Questa sera, 25 gennaio 2023, è andato in onda l'Xbox Developer_Direct, un nuovo evento della divisione videoludica di Microsoft che ha presentato le ultime novità per PC e console. Uno degli annunci della serata riguardava Hi-Fi RUSH, il nuovo gioco di Tango Gameworks, autori di The Evil Within. Il gioco è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S, anche tramite Xbox Game Pass. Il gioco è completamente in italiano. Il gioco costa nella versione base 29.99€.

Hi-Fi RUSH è un gioco d'azione musicale in terza persona con grafica in cel shading. Le mosse e gli attacchi aiutano a creare una "colonna sonora interattiva". Se si segue il ritmo degli attacchi, meglio si connettono gli attacchi e le abilità. I combattimenti potranno essere affrontanti anche se non si è bravi a seguire il ritmo, ma riuscirci ci ricompenserà con colpi più potenti e mosse speciali.

Noi siamo Chai, un'aspirante rockstar che è vittima di un bizzarro esperimento di un'azienda che gli ha donato la capacità di percepire il ritmo dell'intero mondo, come se fosse una colonna sonora (e lo è, per i giocatori). La musica e il mondo di gioco, infatti, vanno di pari passo: ad esempio, un piattaforma si muove a seconda del beat di fondo. Seguire l'azione a schermo sarà importante quanto ascoltare la colonna sonora quindi.

Chai avrà il supporto di una serie di personaggi molto particolari che gli permetteranno di espandere le sue mosse, sia durante che fuori dal combattimento. Ad esempio, Peppermint potrà distruggere barriere e sollevare in aria i nemici, mentre Macaron distrugge le armature dei nemici e li respinge. Hi-Fi RUSH ci farà esplorare vari ambienti, ognuno con le proprie unicità musicali in tema rock. Avremo anche una serie di boss da affrontare.

La descrizione ufficiale recita: "Tacciato di essere "difettoso" dopo che un losco esperimento condotto su di lui da una società ha per sbaglio causato la fusione tra il suo cuore e un lettore musicale, Chai deve ora combattere per la libertà in un mondo in continuo movimento in cui ogni cosa, dai rompicapi su piattaforma agli attacchi dei nemici e perfino ai coloriti scambi di battute, segue il ritmo."

"Sfida le armate dei droni aziendali (veri e propri robot) in combattimenti appaganti, resi ancora più intensi dal ritmo. Regola le tue mosse in base alla musica per eseguire vistosi VAI COSÌ, abilità speciali a colpo sicuro e addirittura attacchi combinati con quelli dei tuoi alleati! Vuoi farti notare? Esagera e sfrutta il ritmo per amplificare le tue abilità e guadagnare i tanto agognati punteggi con voto S."

"Guida una squadra di compagni coloratissimi e arriva a colpire il cuore di una società nemica... senza cuore. Preparati ad affrontare i capi di ogni dipartimento, tra cui produzione, marketing, contabilità e la motivazione crescente con cui difendono i vertici della società nelle incredibili sequenze di combattimento, ognuna con il suo brano dedicato!"

"Fatti trascinare da una playlist di canzoni originali, oltre a quelle di Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable e non solo! Vuoi mettere in mostra le tue abilità dal vivo davanti a un pubblico collegato in streaming? Non temere: Hi-Fi RUSH include una modalità audio alternativa in cui le canzoni sotto licenza vengono sostituite da tracce originali create appositamente per Hi-Fi RUSH."