Redfall: data d'uscita annunciata in un trailer gameplay dall'Xbox Developer Direct

Come da programma, anche Arkane era presente all'evento Xbox Developer Direct per presentare il suo Redfall, mostrato con un trailer gameplay e, finalmente, anche con una data d'uscita fissata per il 2 maggio 2023.

Il video ha illustrato vari elementi del gioco, a partire da un ripasso sui personaggi giocabili, ognuno dotato di caratteristiche e abilità speciali proprie, e da una presentazione sull'ambientazione di Redfall, la particolare isola che fa da scenario all'avventura.

Il gioco è uno sparatutto in prima persona con elementi RPG, che unisce le dinamiche tipiche del genere FPS ad alcune particolarità date dalle diverse capacità dei personaggi, che lo trasformano in un ibrido in stile "Hero Shooter".

Nel trailer sono visibili anche alcune sezioni delle missioni della storia, che ci portano in giro per Redfall cercando di ristabilire delle comunicazioni con il mondo esterno, salvare i sopravvissuti e in generale cercare di fuggire dall'incubo in cui è piombata l'isola, improvvisamente invasa da vampiri e creature oscure di vario tipo.

Redfall può essere giocato in single player ma anche in multiplayer cooperativo, con quest'ultima modalità che sembra particolarmente appropriata all'utilizzo combinato delle abilità dei vari personaggi. L'intera isola è un vasto open world più o meno liberamente esplorabile, con la possibilità di aprire via via nuove strade anche grazie alla progressione dei personaggi.

Tra le diverse ambientazioni e situazioni di gioco possiamo vedere un nido, ovvero uno dei luoghi più pericolosi in assoluto, e altri luoghi in cui si sono verificate delle strane singolarità ed eventi metafisici legati all'invasione sovrannaturale in corso.

Un'ampia parte del video è inoltre dedicata alla personalizzazione dei combattenti, ognuno con un ampio albero delle abilità con il quale impostare i progressi, potenziare e sbloccare nuove capacità, oltre a un vasto arsenale profondamente modificabile a piacere in base alle esigenze.

Abbiamo visto di recente il prezzo del gioco e dell'upgrade alla Deluxe Edition, mentre ricordiamo dunque che Redfall uscirà il 2 maggio 2023 su PC e Xbox Series X|S, disponibile al day one su Xbox Game Pass.