Shinji Mikami credeva che il futuro di Tango Gameworks fosse al sicuro grazie a Hi-Fi Rush

Shinji Mikami ha dichiarato che quando ha lasciato Tango Gameworks lo scorso anno era certo che il futuro dello studio sarebbe stato al sicuro all'interno di Microsoft grazie all'ottima accoglienza per Hi-Fi Rush.

Come sappiamo le cose non sono andate come aveva previsto lo storico director di Resident Evil e fondatore di Tango, dato che lo studio è stato chiuso da Microsoft a maggio, per poi essere acquisito da Krafton, la compagnia dietro a PUBG, che ha anche ottenuto i diritti di Hi-Fi Rush e riassunto circa metà del personale licenziato.