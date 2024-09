Il trailer di lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è assolutamente glorioso

Curiosamente, il trailer riesce nel non facile intento di evitare anticipazioni importanti rispetto agli eventi della campagna di Space Marine 2, che vi terrà impegnati per circa nove ore e che viene accompagnata da due modalità extra di grande spessore , le Operazioni cooperative e il multiplayer competitivo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 si mostra con un glorioso trailer di lancio in concomitanza con l'inizio dell'accesso anticipato, riservato agli utenti che hanno effettuato la prenotazione del gioco.

Un grandissimo ritorno

La nostra recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2 conferma la riuscita di un progetto tutt'altro che semplice, visto che il primo episodio del 2011 può contare su di un gran numero di fan e vanta ancora oggi delle innegabili qualità.

Per portare a casa il risultato, i ragazzi di Saber Interactive hanno non solo scritto una storia appassionante, che vede il ritorno di Demetrian Titus dopo gli eventi del capitolo originale, ma anche migliorato ogni singolo aspetto dell'esperienza, dal sistema di combattimento al comparto tecnico.

Non è dunque un caso se i primi numeri su Steam di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono ottimi, dopo che il gioco ha occupato le prime posizioni della classifica della piattaforma Valve per diverse settimane in fase di preorder.