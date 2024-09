I primi numeri su Steam di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono ottimi

I numeri iniziali di Warhammer 40.000: Space Marine 2 sono davvero ottimi , nonostante il gioco sia stato giocato finora essenzialmente da quelli che hanno acquistato le edizioni deluxe. Lanciato in Accesso Anticipato il 5 settembre , Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ricevuto un'accoglienza positiva dalla critica, con punteggi medi su Metacritic che vanno da 82 (PlayStation 5 e Xbox Series X e S) a 83 (PC). Poche le voci fuori dal coro, come quelle di PC Gamer e PCGamesN che hanno criticato l'azione fin troppo caotica dandogli infine 6 / 10.

Anche i giocatori lo hanno accolto bene, a parte per una polemica relativa all'installazione su Steam di un client legato ad Epic Games, necessario per il crossplay. Polemiche anche per il supporto ai monitor ultrawide, che comunque sarà aggiunto tramite patch nel mese di settembre. Attualmente il 75% delle recensioni (più di 8.500) sono positive.

Anche in termini di giocatori contemporanei i dati sono ottimi. Nelle prime 24 ore ha raggiunto un picco massimo di 134.302 giocatori, numero destinato a essere superato con l'arrivo in gioco degli acquirenti dell'edizione standard il 9 settembre. Comunque sia, già ora Warhammer 40.000: Space Marine 2 è l'undicesimo lancio più grande su Steam del 2024 per giocatori contemporanei. Vediamo la classifica completa.

Black Myth: Wukong - 2.4 milioni CCU

Palworld - 2.1 milioni CCU

Helldivers 2 - 458.7k CCU

The First Descendant (free-to-play) - 264.8k CCU

Last Epoch - 264.7k CCU

Once Human (free-to-play) - 231.6k CCU

Dragon's Dogma 2 - 228.5 CCU

Content Warning - 204.4k CCU (reached its peak while being free-to-keep in the first 24 hours of launch)

Manor Lords - 173.1k CCU

Enshrouded - 160.4k CCU

Warhammer 40k: Space Marine 2 - 134.3k CCU

Da notare che, in base a queste metriche, Warhammer 40.000: Space Marine 2 è il più grande lancio dell'editore Focus Entertainment su Steam, andato meglio di Atomic Heart (38.4k CCU), My Time at Sandrock (21,7k CCU), GreedFall (16,3k CCU), e Vampyr (16,1k CCU).

Insomma, si tratta di un avvio davvero ottimo per un titolo che farà sicuramente parlare di sé, di cui potete leggere la nostra recensione.