Gundam Breaker 4, la recensione del nuovo gioco per gli amanti dei Gunpla

Dopo il deludente New Gundam Breaker, affossato senza appello pure dal pubblico giapponese che, si sa, per questo genere di titoli solitamente è di bocca buona, eravamo convinti che il franchise fosse arrivato al capolinea: Bandai Namco ci ha invece piacevolmente sorpreso con Gundam Breaker 4, che abbandona il prefisso New per riprendere la numerazione regolare, rimandandoci quindi al terzo episodio che tutto sommato non era niente male.

Collezionisti videoludici

Gundam Breaker 4 ha una modalità Storia praticamente obbligatoria perché insegna le varie dinamiche di gioco e sblocca al tempo stesso le diverse funzionalità del titolo targato Crafts & Meister: strutturata in capitoli, ognuno composto da diversi stage o missioni, ricorda tantissimo gli anime della serie Gundam Build Fighters, rappresentandone quasi uno spin-off. Il gioco che stiamo giocando nei panni di un protagonista silenzioso si chiama Gunpla Battle Blaze: Beyond Borders o GB4 per accorciare, un simulatore virtuale di combattimenti tra Gunpla pilotati dai loro costruttori.

La storia non è niente di speciale ma sembra uscita da una puntata di Gundam Build Fighters

Nei primissimi minuti facciamo la conoscenza di Tao e Lin, arrivando a formare un clan insieme a loro per scalare le classifiche del gioco, affrontando anche personalità importanti come il Meister (praticamente il Meijin di Gundam Breaker 4, per intenderci con i fan degli anime) e nuovi rivali o potenziali alleati. C'è anche un intrigo fantascientifico di sotto che impepa una narrativa blanda ma tutto sommato simpatica, presentata attraverso scenette d'intermezzo sottotitolate in italiano e doppiate in inglese o in giapponese.

La storia non è niente di speciale ma serve a incollare efficacemente le varie missioni e a sbloccare gradualmente sempre più contenuti alternativi, come gli incarichi e le taglie, che sono stage caratterizzati da obiettivi o regole diversi dal solito e che offrono una sfida parallela alla storia ma anche un maggior numero di ricompense. Sono i contenuti che ripeterete a iosa per recuperare i pezzi che vi mancano a costruire il Gunpla dei vostri sogni.

I combattimenti sono caotici ma basta un po' di pratica per prenderci la mano

Il gioco è totalmente fruibile offline, anche se propone una modalità multigiocatore abbastanza robusta che, furbamente, ripropone in chiave reale le dinamiche della storia: si possono formare i clan e intraprendere le missioni insieme a giocatori umani (si spera) più abili dei PNG controllati dal computer, e quindi più veloci ed efficienti a sterminare i Gunpla avversari mentre si cercano i pezzi per completare la propria collezione.

Il fulcro di Gundam Breaker 4 è infatti la cosiddetta "stanza", cioè lo spazio in cui il giocatore può costruirsi il proprio Gunpla da combattimento attingendo alla pletora di pezzi trovati nelle missioni. La libertà di personalizzazione offerta dal titolo Bandai Namco è allucinante, anche perché introduce alcune novità rispetto al passato, per esempio la possibilità di montare arti indipendenti e asimmetrici o di riverniciare completamente i modelli, attingendo a ogni possibile tonalità, incluse quelle metallizzate, opache o lucide, con tanto di effetti luminosi o di logorio.

La varietà di opzioni nella personalizzazione dei Gunpla è incredibile

Naturalmente il catalogo attinge a praticamente tutto l'universo di Gundam, dalla serie originale alle più recenti Witch from Mercury o Iron-Blooded Orphans, passando per serie famosissime come Wing, Destiny e così via. È praticamente un'enciclopedia dei Gunpla, il che fa sorridere ulteriormente nei combattimenti, quando i boss escono letteralmente dalle scatole dei model kit Bandai Namco che magari molti giocatori hanno anche a casa. Oltre a personalizzare il proprio modello nel look, il giocatore può anche metterlo in posa, fotografarlo e addirittura aggiungerlo a dei veri e propri diorami 3D personalizzabili da condividere sui social.

La componente collezionistica si incrocia col gameplay: ogni pezzo, che può esistere in rarità diverse, è caratterizzato da parametri che hanno una valenza in combattimento. Generalmente si dovrebbe tendere ad accrescere la potenza combattiva generale del Gunpla, ma alcuni setup richiedono un minimo di oculatezza nella scelta delle armi e, soprattutto, delle abilità OP e EX associate a certi pezzi, che possiamo poi mappare sulle scorciatoie del controller.