Il client di Epic Games su Steam per Warhammer 40.000: Space Marine 2 serve solo per il crossplay

Focus Entertainment, l'editore di Warhammer 40.000: Space Marine 2, ha chiarito che i giocatori non hanno l'obbligo di collegare il loro account Steam a Epic Games per giocare. Farlo serve ad attivare il crossplay, semplicemente.

Quando si avvia Warhammer 40.000: Space Marine 2 su Steam, viene installato il client Epic Online Services, ma solo dopo l'accettazione dell'EULA (End User Licence Agreement). In questo modo si attiva anche il supporto per il crossplay tra le due piattaforme e la sincronizzazione incrociata delle liste amici, ha spiegato Focus, che poi ha specificato: "Vi preghiamo di notare che non è necessario collegare i tuoi account Steam ed Epic per goderti il gioco. Queste funzionalità sono completamente opzionali e non influiranno in alcun modo sulla tua esperienza di gioco."