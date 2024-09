Anbernic annuncia un'altra retro-console portatile in stile Game Boy: l'RG406V, con emulazione espansa

Non c'è pace in Anbernic, con la compagnia che evidentemente lavora senza sosta alla progettazione di nuovi dispositivi per l'emulazione, considerando che ha già annunciato un nuovo modello di retro-console portatile in stile Game Boy, l'RG406V, che arriva praticamente tre mesi dopo il modello annunciato in precedenza.

Solo alla fine di giugno scorso parlavamo dell'RG40XX H, ma evidentemente Anbernic è già pronta per andare oltre presentando questo nuovo modello, in questo caso caratterizzato da un design più vicino a quello del classico Game Boy primo modello.

Si tratta dunque di un dispositivo portatile con schermo in 4:3 e struttura disposta in verticale, con i controlli posti sotto il display, come nella classica console portatile di Nintendo.