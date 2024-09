I segreti di Astro Bot: gli sviluppatori ci raccontano come nasce un gioco eccezionale

La recensione di Astro Bot l'avrete già letta, quindi saprete già cosa ne pensiamo di questo gioiello targato PlayStation. Ora però è il momento di fare quattro chiacchiere con Nicolas Doucet , Studio Director di Team Asobi, per scoprire come ha fatto questa software house a raggiungere in un tempo relativamente breve dei risultati così sensazionali. Cosa c'è dietro la maestria con la quale gestiscono il feedback aptico del DualSense? Come sono stati scelti gli oltre trecento cameo presenti nel gioco? È nato prima Astro's Playroom o Astro Bot? Ma le domande fatte non finiscono qui, e le risposte sono state tutte piuttosto interessanti. Quindi mettetevi comodi e... buona lettura.

Prima di tutto, congratulazioni per tutti i voti ricevuti. Metacritic è in fiamme! Siamo nel pieno del trentesimo anniversario di PlayStation, e chiaramente Astro Bot ne è la torta di compleanno. Dentro al gioco c'è una PS5 da ricostruire, più di trecento cameo di personaggi storici. Qual è stato il tuo rapporto con PlayStation nel corso degli anni?

Beh, facciamo parte di PlayStation, quindi naturalmente la storia di PlayStation è parte di noi. Nel team ci sono persone che giocano dai tempi della prima PlayStation, come me che ero un adolescente all'epoca, e altri che hanno conosciuto il marchio solo a partire da PS3. Celebrare i trent'anni in questo modo... lo abbiamo amato. Poi naturalmente Astro Bot non è solo questo: la festa è la ciliegina sulla torta di un gioco su cui abbiamo dato tutto. Ma è stato un privilegio sfruttare un'occasione come questa, giocare con i fan scegliendo i cameo da inserire che abbiamo pescato da ogni dove: a volte è un richiamo a un vecchio gioco di ruolo per la prima PlayStation, altre un gioco PS5, poi un racing game uscito su PS4 e così via. Sì, è stato un privilegio.

Astro Bot è la perfetta torta di compleanno per festeggiare i trent'anni di PlayStation

Quando è nato Astro's Playroom eravate già al lavoro su Astro Bot e ne avete estratto delle parti, oppure al contrario è Astro's Playroom ad aver convinto Sony a dare l'ok a questo nuovo gioco?

La nostra idea è sempre stata quella di creare un Playroom più grande. Quel gioco è quello che avevamo proposto in principio, non c'è stato un ordine dall'alto del tipo "fate un gioco attorno al nuovo controller". L'idea di costruire un gioco partendo dal DualSense è stata nostra, è nata perché volevamo anche sfruttare la vicinanza con il team tecnico di PlayStation che come noi è in Giappone. Playroom è stato anche un modo per metterci alla prova: siamo in grado di andare oltre la VR? Siamo in grado di creare un gioco che possa sopravvivere in un genere, quello dei platform, così competitivo? Perché di platform non ne escono così tanti, ma quelli che escono solitamente sono di un livello molto, molto alto. Playroom è servito a convincerci che sì, forse potevamo farcela.