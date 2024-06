ANBERNIC ha svelato RG40XX H, un nuovo portatile dedicato al retrogaming

ANBERNIC ha annunciato ufficialmente la sua nuova console portatile dedicata al retrogaming: l'RG40XX H, trapelata negli scorsi giorni grazie allo staff che l'ha condivisa sui social media cinesi. Da lì a fare il giro del mondo il passo è stato breve.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ANBERNIC è una compagnia cinese che da anni ormai lancia console portatili dedicate all'emulazione dei vecchi sistemi da gioco, con un certo successo. In realtà esiste un vero e proprio mercato parallelo per questi apparecchi, che vivono in qualche modo sul filo del rasoio, visto che arrivano con preinstallate migliaia di ROM di vecchi giochi, senza averne la licenza. Comunque sia si sono in qualche modo affermate, diventando un fenomeno commerciale molto seguito.