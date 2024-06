Zelda II: The Adventure of Link è stato convertito per un sistema inaspettato

Infidelity colpisce ancora, verrebbe da dire. Lo sviluppatore indipendente, noto per alcune conversioni di giochi NES su SNES , ha ultimato la sua ultima opera, in questo caso decisamente rischiosa, considerando quanto sono attivi gli avvocati di Nintendo: Zelda II: The Adventure of Link per Super Nintendo . Sì, dopo i vari Contra e Mega Man, Infedelity ha reso giocabile anche il secondo, famigerato Zelda sulla console a 16 bit dei primi anni '90.

Un capitolo discusso

Inizialmente la conversione era disponibile solo per i suoi abbonati Patreon, ma poi è stata pubblicata gratuitamente per tutti. In realtà il lavoro è ancora in beta, ossia è giocabile dall'inizio alla fine ma va ripulito di molti bug noti, riportati nel file readme del pacchetto, come spiegato da Infidelity stesso: "È giocabile dall'inizio alla fine, ma leggete attentamente il file readme incluso, per la lunga lista di problemi noti che devo ancora affrontare."

Come accennato, Zelda II: The Adventure of Link non è propriamente il migliore dei Zelda sulla piazza, nonostante negli anni abbia raccolto attorno a se un nugolo di appassionati pronti a difenderlo. Fu pubblicato originariamente in Giappone nel 1987 ed è molto diverso dal primo capitolo, visto che la telecamera è laterale e non più a volo d'uccello e che offre sistemi inediti come quello dei punti esperienza.

Detto questo, è giusto dire che viene ricordato come uno dei capitoli peggiori della serie... forse proprio per questo, e per il suo essere unico, è diventato a suo modo un titolo di culto e molti tendono a "riscoprirlo" anche a diversi anni di distanza, sorpresi dalla strada allora scelta Nintendo nonostante il successo del primo episodio.