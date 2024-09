Un rumor potrebbe aver svelato le colorazioni ufficiali di iPhone 16 Pro

Mancano ormai pochissimi giorni al tanto atteso evento " It's Glowtime " di Apple , previsto per il prossimo 9 settembre alle ore 19 italiane. Nel frattempo, un recente rumor avrebbe svelato quelle che potrebbero essere a tutti gli effetti le colorazioni ufficiali del prossimo iPhone 16 Pro , il nuovo smartphone della casa di Cupertino: scopriamole insieme.

Leggeri cambiamenti alle colorazioni previsti anche per il modello standard di iPhone 16 : in questo caso la colorazione Giallo prenderà il posto del precedente Bianco , seguita da nuove tonalità di verde , rosa e blu .

Le nuove indiscrezioni arrivano come sempre da Mark Gurmann di Bloomerg: secondo quanto riportato dal giornalista, il principale cambiamento in tal senso sarà rappresentato dalla nuova colorazione Titanio Oro , che sostituirà la precedente Titanio Blu e si distanzierà significativamente dai primi render originariamente usciti nei mesi scorsi. Nel caso delle restanti colorazioni non sono invece previsti particolari cambiamenti, andando così a includere rispettivamente le colorazioni Nero , Bianco e Titanio Naturale , già viste su iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro: le specifiche attese e il probabile periodo d'uscita

Vi ricordiamo che i nuovi modelli della serie Pro presenteranno presumibilmente dei display più grandi rispetto alla precedente generazione: si parla infatti di ben 6,3 pollici di diagonale per iPhone 16 Pro, e 6,9 pollici di diagonale per iPhone 16 Pro Max. Tra le novità maggiormente attese dalla nuova generazione ricordiamo anche l'introduzione del tasto Cattura, fornito di una superficie capacitiva per la regolazione dello zoom e l'acquisizione delle immagini in modo semplice e intuitivo.

Secondo i rumor più recenti, iPhone 16 Pro potrebbe vedere la luce il prossimo 20 settembre. Chiaramente si tratta di una data ancora non confermata: non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Apple, che siamo certi non tarderanno a mancare il prossimo 9 settembre, con la presentazione ufficiale di tutta la sua nuova linea di smartphone.