Valve crede che solo 10.000 persone in tutto il mondo hanno quel che serve per lavorare per lei

People Make Games ha pubblicato un documentario dedicato a Valve, la compagnia di Steam. Secondo il video, la cultura interna di Valve è molto particolare e, secondo la compagnia stessa, in tutto il mondo ci sono solamente 10.000 persone che sarebbero in grado di lavorare per essa.

Il documentario si basa su una serie di interviste a dipendenti attuali e passati di Valve. Questi hanno parlato della cultura interna della compagnia e delle politiche di lavoro applicate. Il conduttore, intorno ai sette minuti e mezzi nel video che trovate poco sotto, parla di una dichiarazione di un dipendente di Valve il quale ha affermato che la società di Steam non crede che tutti possano lavorare per essa e di norma cerca persone che possano inserirsi in una specifica mentalità. Secondo quando indicato, Valve ritiene che in tutto il mondo non ci siano più di 10.000 persone che hanno tale mentalità. Per darvi un riferimento, parliamo dello 0.000125% della popolazione mondiale.

Il dipendente aggiunge però che tali calcoli potrebbero essere sbagliati di due o quattro fattori, quindi potrebbero esserci fino a 40.000 persone in tutto il mondo adatte a Valve, ma la sostanza non cambia. La compagnia non parte dal presupposto che tutti possano trovare spazio all'interno di essa. Nel video si afferma che questo tipo di mentalità è applicata dai Navy Seals, le forze speciali della marina USA.

L'idea quindi è che Valve abbia alte pretese per i nuovi dipendenti, con l'obiettivo di mantenere la qualità più alta possibile.