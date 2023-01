10 personaggi spariti nel nulla ma che meriterebbero di tornare

Se esistesse un "Chi l'ha visto?" per i personaggi dei videogiochi, state pur certi che molti casi rimarrebbero irrisolti. Non sono pochi, infatti, i protagonisti del passato spariti senza lasciare traccia; figure entrate nei cuori dei giocatori grazie al loro carisma e al loro design, salvo poi finire inghiottite nell'ombra di un purgatorio virtuale che dura ancora oggi.

Il nostro elenco non può che iniziare dalla regina degli scomparsi. Esatto: proprio Regina . L'agente speciale del Secret Operation Raid Team è apparsa per la prima volta in Dino Crisis nel 1999, per poi tornare nel sequel pubblicato l'anno successivo.

Entrambe le avventure realizzate da Whopee Camp erano un allegro carnevale di colori in cui il protagonista spiccava per la sua simpatia, per il suo aspetto bislacco e per la sua avversione nei confronti dei perfidi maiali Koma, responsabili del furto del bracciale del nonno prima, e della sparizione dell'amica Tabby poi.

Pensateci: siamo di fronte a un tizio che ha messo a soqquadro un intero mondo di gioco, sconfiggendo suini malvagi e sfidando maledizioni, solo per recuperare un semplice braccialetto. Un livello di caparbietà che evidentemente non è stato sufficiente a garantire al cavernicolo dai capelli rosa una longevità che andasse oltre i due soli titoli di cui è protagonista, pubblicati tra il 1998 e il 2000.

I tempi sarebbero ormai più che maturi per un ritorno in servizio di un' icona Playstation che sul finire degli anni '90 ha vissuto all'ombra della popolarità di Solid Snake, ma che via via ha saputo guadagnarsi una propria, nutrita fanbase.

Eccetto Syphon Filter: The Omega Strain - prima iterazione del brand ad arrivare su PS2 e che ancora oggi appare negli incubi di qualche fan durante le notti di luna piena - Logan compare in ogni capitolo della serie, con la sua mascella squadrata e una soluzione a base di piombo per ogni avversario che si para sul suo cammino.

Gabriel Logan , per gli amici Gabe, uomo di punta dell'agenzia che indagava su questo letale virus dal nome improbabile, risulta scomparso in azione dal 2007, anno in cui ha dato il meglio di sé con lo straordinario Logan's Shadow per PSP. Ed è un vero peccato, perché l'avventura con cui l'agente segreto si è congedato dai nostri schermi esprimeva al massimo le potenzialità di un franchise che con Dark Mirror e Syphon Filter 2 ha senza dubbio vissuto i suoi momenti migliori.

Raziel

Molti dei personaggi moderni se lo sognano il fascino di Raziel

Punito, umiliato, giustiziato e infine resuscitato. Che volete farci, è da quando si raccontano le storie che i personaggi che devono risalire la china esercitano su di noi un certo fascino e innescano un sentimento di solidarietà.

In questo senso, Raziel rappresenta il perfetto esempio di quella determinazione che non può lasciare indifferente nessun giocatore che, pad alla mano, si trova a vivere una grande avventura. Anzi tre, tanti sono i capitoli della saga Legacy of Kain che vedono tra i protagonisti il nostro vampiro caduto in disgrazia. Al suo approdo sulla prima Playstation e su PC nel 1999, Soul Reaver diede in pasto al pubblico un action 3D eccezionale, con un gameplay da urlo in grado di rivaleggiare coi nomi più altisonanti dell'epoca, e a tratti anche di far mangiare loro la polvere.

A tirare l'ottima carretta messa in piedi da Amy Hennig e Crystal Dynamics trovavamo appunto Raziel, vampiro spazzato via dal suo padrone Kain per aver osato evolversi prima di lui, e riportato in vita come non morto da una creatura nota come il Dio Anziano. Un personaggio indimenticabile dal design eccellente, che assieme alla leggendaria lama Mietitrice di Anime rappresentò il valore aggiunto anche dei successivi due capitoli, arrivati sugli scaffali dei negozi nel 2001 e nel 2003.

È vero, l'ultimo episodio della saga, Legacy of Kain: Defiance, fornisce una spiegazione su ciò che ne è stato di Raziel, ma stiamo parlando di un immaginario in cui i personaggi muoiono, risorgono, mutano e si evolvono, pertanto non è certo un'eresia sperare in un suo ritorno.