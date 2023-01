Hogwarts Legacy: una clip presenta l'Ippogrifo, una delle creature magiche del gioco

Avalanche Software ha pubblicato un'altra breve clip di Hogwarts Legacy, questa volta con protagonista l'Ippogrifo, una delle creature magiche più maestose dell'universo di Harry Potter.

Per chi ha letto i libri o visto i film di Harry Potter gli Ippogrifi non hanno bisogno di grandi presentazioni. Sono delle creature la cui metà superiore ricorda un'aquila, mentre quella inferiore è di un cavallo. Vengono allevati nella scuola di Hogwarts, ma si fanno avvicinare solo da chi dimostra grande rispetto nei loro confronti. Come confermato dal materiale promozionale pubblicato in passato, in Hogwarts Legacy potremo addirittura cavalcare gli Ippogrifi per spostarci velocemente.

"L'Ippogrifo è una bestia maestosa con la metà anteriore di un'aquila e la metà posteriore di un cavallo. L'Ippogrifo può volare a grandi distanze e incute rispetto a chiunque osi avvicinarlo", recita la descrizione ufficiale della clip.

Hogwarts Legacy debutterà nei negozi il 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile e infine quella Nintendo Switch il 25 luglio. Questa settimana è stata ricca di novità per i fan e se non lo avete ancora fatto vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Hogwarts Legacy e l'intervista ad Avalanche Software.

Al tempo stesso vi sconsigliamo di cercare il gioco su YouTube e i social: pare che le prime copie stiano già circolando, quindi il rischio spoiler è alto.