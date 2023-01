Hogwarts Legacy: abbiamo visitato la scuola di magia e stregoneria più famosa del mondo

In principio, infatti, tale onere era stato riservato a una Electronic Arts che, fatta salva qualche leggera deviazione, aveva scelto di mettere in scena un adattamento non troppo convincente di ogni singolo film, strampalate avventure a base di percorsi a piattaforme e improbabili incantesimi Flipendo. L'eredità fu in seguito raccolta dal mondo LEGO che, attraverso i lavori sviluppati da Traveller's Tales, produsse viaggi decisamente più corposi e accattivanti, ma ancora distanti dalla piena realizzazione del potenziale dietro l'universo magico.

La verità è che il fitto velo di mistero che avvolge il lavoro di Avalanche Software non si è ancora sollevato del tutto: abbiamo potuto metter mano a pochi segmenti dell'opera in maniera per lo più guidata, pertanto è molto difficile fornire risposte certe in merito all'effettiva profondità del progetto. Una cosa, però, possiamo affermarla senza riserve: in mezzo ai colonnati che abbracciano il castello di Hogwarts si annida la stessa anima magica che vent'anni fa ha rubato il cuore a milioni di ragazzi e ragazze.

Certo, la componente narrativa è importante, ma Hogwarts Legacy ha giustamente scelto di puntare tutto sulla caratterizzazione del mondo magico, spremendo tutte le informazioni contenute nei romanzi per mettere in piedi un costrutto fedele e convincente . L'avventura del nuovo prescelto è ulteriormente colorata da una leggera tinta RPG che ha inizio con l'immancabile smistamento nelle case di Hogwarts e che, a detta degli sviluppatori, dovrebbe maturare fino alla coltivazione dei rapporti con i compagni di scuola, per arrivare infine alla scelta di inseguire o meno le Arti Oscure e le maledizioni senza perdono.

La presenza dell' editor del personaggio , abbastanza profondo e allineato allo stile artistico della serie, sottolinea proprio la volontà di prendere per mano gli appassionati e trascinarli fisicamente fra i corridoi di Hogwarts, offrendogli finalmente l'opportunità di frequentare la scuola: il protagonista - o la protagonista - è infatti una persona speciale, ammessa al quinto anno di studi in ragione delle particolari doti magiche che la caratterizzano. La sinossi orbita attorno alla Magia Antica, un potere ancestrale ideato appositamente per Hogwarts Legacy che distingue il nostro eroe da tutti gli altri studenti, ma sullo sfondo della vicenda si staglia anche una ribellione di Goblin capitanati dal rivoluzionario Ranrok e soprattutto il misterioso personaggio di Victor Rookwood, probabilmente un antenato del mangiamorte Augustus Rookwood che fa diverse spiacevoli comparse nella saga originale.

Hogwarts Legacy rappresenta l'apice del portfolio di Portkey Games, etichetta creata appositamente per sfornare videogiochi che scherzano con il canone tratteggiato da J.K. Rowling al fine di regalare nuova linfa vitale al celebre Wizardring World. Nel caso specifico, Avalanche Software ha deciso di puntare sulla fine del 1800, un periodo pressoché inesplorato dall'universo espanso della saga, confezionando un'opera che è sì del tutto originale, ma che resta profondamente radicata negli elementi descritti dalle parole dell'autrice. C'è la scuola di Hogwarts, c'è la banca Gringott, ci sono gli incantesimi menzionati più e più volte nei libri e nei film, ci sono i cavalli scheletrici Thestral e ci sono dozzine di piccole chicche pensate per impreziosire l'esperienza dei lettori più attenti. Ma che cos'è veramente Hogwarts Legacy ? Abbiamo ricevuto una mezza risposta: si tratta di un videogioco d'azione in terza persona che mescola fasi lineari votate alla narrativa con un vasto mondo aperto, rubando qualche meccanica all'ispirazione RPG e consentendo al giocatore di creare il proprio alter ego nell'ambientazione che ha colorato l'epopea di Harry Potter.

Benvenuti nel mondo magico

I nostri primi passi nei corridoi del castello

C'è un elemento e uno soltanto nel quale ad Hogwarts Legacy non sono ammessi errori: la messa in scena del Wizardring World che ha fatto la fortuna del ragazzo che è sopravvissuto, ed è proprio in quella direzione che Avalanche Software ha concentrato la maggior parte degli sforzi. Abbiamo scoperto, a tal proposito, che un intero distaccamento dello studio è stato messo al lavoro solo ed esclusivamente sulla celebre Scuola di Magia e Stregoneria, pertanto è proprio da Hogwarts che vale la pena cominciare questo piccolo tour. Il castello è stato ricreato nei minimi dettagli, dai familiari archetti del lungo ponte che conduce al chiostro dell'ingresso principale fino all'enorme orologio a pendolo in cima al quale il professor Piton usava riflettere assieme al preside Silente. Esplorando la biblioteca si possono notare le inferriate che separano il Reparto Proibito dal resto del sapere della scuola, mentre passeggiando per i corridoi capita di imbattersi in Pix, storico poltergeist che fa la sua comparsa solamente nei libri, mentre è intento a tormentare qualche studente in ritardo per le lezioni.

Addentrandosi nelle serre di erbologia l'atmosfera si fa più calda, perché fitte piante magiche colorano le sale con note dorate e strambe coltivazioni idroponiche scintillano come esotici acquari tropicali. Sui colli che dominano il parco della scuola svettano le torrette del campo da Quidditch - anche se è stato confermato che lo sport magico non farà parte dell'opera - mentre verso valle il Lago Nero si staglia oltre il vasto tappeto di alberi al cuore della Foresta Proibita. Passeggiando nei giardini s'incontrano capannelli di studenti in divisa immersi nelle chiacchiere, volenterosi di regalare qualche indizio su ciò che si può trovare nelle sale della scuola, e in mezzo alla scenografia annaffiatoi incantati si prendono cura dei fiori in totale autonomia. Montando in sella alla scopa, la nebbia che avvolge il mondo aperto comincia lentamente a dipanarsi: prendendo quota per raggiungere il cortile di trasfigurazione il panorama delle Highlands scozzesi si prende il centro del palcoscenico, mostrando un orizzonte verde che si estende a perdita d'occhio; ciò detto, l'effettiva ampiezza e soprattutto la densità delle regioni restano ancora tutte da valutare, dal momento che non abbiamo potuto esplorare la maggior parte dei confini del castello.

Peccato che in Hogwarts Legacy quel campo da Quidditch sia solo decorativo...

Rientrando nei corridoi ci si imbatte in un design dei livelli molto complesso, ricco di porte e scalinate che si affacciano su scorci più e meno conosciuti della struttura. Fortunatamente, per destreggiarsi nell'intricato labirinto, è possibile evocare una sottile striscia dorata al fine di guidare il protagonista fino al prossimo obiettivo, e in suo soccorso intervengono anche i caminetti verdi della Metropolvere, che assolvono la funzione del classico viaggio rapido. Anche se la sensazione è che l'ambientazione si presenti decisamente più bella da vedere di quanto sia effettivamente profonda nelle interazioni, c'è da dire che non abbiamo potuto né metter piede nella Stanza delle Necessità - che sarà praticamente una base operativa - né vagare in totale libertà nella maggior parte dei saloni, tanto meno nelle splendide sale comuni mostrate nei primi trailer. Insomma, Hogwarts c'è, riesce ad appagare la vista, è densamente popolata, e introduce anche qualche missione e minigioco pensati per alimentare il retrogusto della fantasia di Harry Potter, come ad esempio il celebre Club dei Duellanti oppure ancora Campo dell'Evocatore, una specie di magica partita a bocce. Al momento è tuttavia troppo presto per emettere sentenze, soprattutto per comprendere cosa davvero si celi sotto la piacevole patina di bellezza che avvolge le stanze già incontrate sull'inchiostro.

Hogwarts Legacy non è solamente la Scuola di Magia e Stregoneria, perché la narrativa si spinge ben oltre gli ampi confini del castello. Quando si insegue il racconto, il titolo di Avalanche Software conduce il protagonista attraverso sezioni di gioco puramente lineari e ambientate in piccole mappe decisamente ben caratterizzate. Abbiamo ad esempio accompagnato Poppy Sweetings, studentessa di Tassorosso appassionata di creature magiche, sulle orme di un gruppo di bracconieri, costeggiando i monti adiacenti la scuola per poi penetrare nella loro base, una tenda gremita di minacce e maghi oscuri che ospitava un'arena per combattimenti clandestini fra draghi. Per quanto strano possa suonare, la storia, il combattimento, le attività e persino il gameplay rappresentano appendici secondarie per una produzione come Hogwarts Legacy: il cuore dell'esperienza risiede nella pura e semplice messa in scena del Wizardring World, e il poco che abbiamo avuto occasione di toccare con mano sembra aver centrato l'obiettivo. Fortunatamente per Avalanche Software, l'identità della serie rimane intatta anche nel momento in cui si decide di sfoderare la bacchetta.